Victoriano, el mirobrigense que triunfa en First Dates: "Soy virgen, llevo toda la vida sin tener amor ni cariño"

Se llama Victoriano. Tiene 54 años. Y este martes ha sido uno de los protagonistas del programa 'First Dates'. Y todo, porque reconoció que no ha tenido relaciones serias y que es virgen. "Tuve una novieta cuando tenía 24 años pero de muy poco tiempo, de unos tres meses. Luego he estado con alguna chica algún sábado, o domingo pero nada más€ Soy virgen y he sufrido mucho porque llevo toda la vida sin tener cariño. Y eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo", le ha dicho a Carlos Sobera antes de conocer a su cita, Beatriz.

Victoriano se ha ganado a todos los que componen el programa, que le han calificado como "un hombre muy bondadoso que nos ha robado el corazón". Es ganadero en Ciudad Rodrigo, donde posee ovejas.

A Beatriz, su cita en First Dates, le ha resultado muy raro que, con 54 años, Victoriano no se haya casado ni haya tenido novia nunca. "Seguramente le hicieron daño", ha pensado y ha tenido con él una cita muy agradable. Victoriano le ha dicho cosas como que ama a las ovejas porque "dan una paz y una tranquilidad que no te da mucha gente" y le ha explicado que está soltero porque no ha encontrado a la "horma de su zapato". Beatriz le ha contado que ella tiene 3 hijos y a él le ha parecido muy bien porque siempre ha querido "tener familia". Aunque en un principio ella no era muy receptiva a una segunda cita -"no eres mi tipo", admitió-, finalmente ha aceptado volver a reunirse con este mirobrigense.

Victoriano se ha mostrado encantado con la respuesta de Beatriz, a la que ha invitado a conocer sus ovejas.

VER VÍDEO