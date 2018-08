Netflix retrasa el estreno de Stranger Things prometiendo que "valdrá la pena"

Hace varias semanas que Netflix estrenó el primer avance de la tercera temporada de 'Stranger Things' con un tráiler en el que sugería que los nuevos contenidos no se estrenarían hasta verano de 2019. Ahora la plataforma de vídeo bajo demanda lo ha confirmado: la tercera temporada de 'Stranger Things' se estrenará el próximo verano.



A pesar de que los fans tendrán que esperar más de lo previsto para poder disfrutar de los nuevos capítulos, la vicepresidenta de contenido de Netflix ha prometido que "será una temporada fantástica" y que "merecerá la pena". También ha añadido que "quieren hacer algo más grande y mejor de lo que hicieron el año pasado. Y quieren tomarse su tiempo para hacerlo bien".



La esperada tercera temporada tendrá un salto temporal porque los actores principales son niños y "están creciendo", por ello "no puede comenzar inmediatamente después de la segunda temporada". Estarán ambientados en el verano de 1985 y tendrán como referencia la película de los ochenta 'Regreso al futuro'





Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB