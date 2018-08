La dura crítica de Frank Cuesta a los niños atrapados en la cueva de Tailandia

El televisivo Frank Cuesta residente en Tailandia, ha cargado con dureza contra el entrenador y los niños atrapados en la cueva de Tham Lung durante dos semanas. El presentador cree que fueron unos "irresponsables" por adentrarse en una gruta con la cantidad de advertencias que hay en la zona.





Cuesta ha publicado en su cuenta de Twitter una carta en la que critica a los niños y a su entrenador duramente que ha titulado "Los hombres no juegan al fútbol". Opina que los niños del equipo de fútbol y su entrenador no son gente de ciudad y que "viven pegados a la cueva y saben que no se debe entrar en época de lluvias". Además ha criticado que "conocen perfectamente las reglas".





Una vez publicada esta primera carta, horas después decidió publicar otra a modo de contestación a todos aquellos que no habían respondido. En esta segunda publicación afirma que "Los niños a los que se debería de invitar a la final de la copa del mundo y recibir regalos son los hijos del buzo muerto".