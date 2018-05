Mediaset cancela 'Las mañanas de Cuatro'

'Las mañanas de Cuatro' desaparecerá de la parrilla televisiva con el comienzo del Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y no está previsto que regrese. Mediaset, de momento, no ha aclarado el motivo de la cancelación.



El Mundial comenzará el 14 de junio y no finalizará hasta mediados de julio. Cuatro será la cadena encargada de emitir los encuentros que se disputen a mediodía.



Pero, el cierre la tertulia política dirigida por Javier Ruiz ha sido sorprendente e inesperada puesto que sus datos de audiencia eran muy positivos. Y, el grupo podría estar barajando situar 'Mujeres y hombres y viceversa' en esa franja horaria.



Era el formato competidor de 'Al Rojo Vivo' y algunos rostros de La Sexta como Iñaki López o César Antón (director de informativos de La Sexta) también han manifestado su apoyo al equipo tras la asombrosa decisión.





Quitan @mananascuatro para poner MYHyV. Lamento la desaparición de otro programa de periodismo e información a pesar de las buenas audiencias. Mala noticia. Para todos. Ánimo a su equipo. — Iñaki López (@_InakiLopez_) 18 de mayo de 2018