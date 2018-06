Chabelita: "El peor error que he hecho hasta ahora ha sido hacerle daño a mi madre"

Isa Pantoja se sentó en 'Sábado Deluxe' para aclarar su posible infidelidad y también la de su prometido, Alberto Isla, que no puede defenderse porque está concursando en 'Supervivientes'.

La hija de Isabel Pantoja aseguró que evita hablar con ella sobre Alberto pero cree que su madre no lo ha demandado. Pero además, Chabelita venía dispuesta a desmentirlo todo, y empezó por el tema de sus infidelidades: "Yo no me he liado ni con el que decís de la feria ni con nadie. No he sido infiel a Alberto".

Gaby Sánchez, una ex concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', aseguraba que Alberto Isla le dijo que era la mujer de su vida, mientras empezaba a salir con Isa Pantoja, desde el mes de septiembre. Pero lo peor es que ambos llevan el mismo tatuaje, un corazón con la inicial del otro, un tatuaje que Alberto Isla todavía no se ha borrado, aunque sí se borró el que llevaba por Chabelita. Gaby también confesó que Alberto llamaba a la madre de su hijo "Sincu de sin cuello".

Isa Pantoja asegura que confía ciegamente en Alberto Isla y no se cree que le haya sido infiel. Incluso intentó dar algunos detalles de la boda, como que le gustaría que fuese en el norte y que hasta que Isabel Pantoja no los vea casados no le daría a Alberto su beneplácito.

Risto entra al programa para hablar de 'Chester', que se estrena esta noche, y Jorge Javier le pide que pregunte algo a Chabelita, la pregunta de Risto es inesperada pero muy buena según el presentador. "¿Qué es lo que no te apetece repetir de lo que has hecho hasta ahora?" preguntaba Risto, a lo que Isa contestaba: "Yo creo que el peor error que he hecho hasta ahora ha sido hacerle daño a mi madre hablando de cosas que no tenía que haber hablado". Esta conversación con Risto Mejide parece que comenzó a ablandar a la invitada sobre el tema de su familia.

La hija de Isabel Pantoja ha anunciado además un gesto que supondrá un antes y un después en la familia Pantoja."La próxima vez que vaya a Cantora, además de darle un beso a mi madre también se lo daré a mi abuela", ha confesado Isa añadiendo que el estado de salud de Doña Ana es muy delicado y que prefería darle un beso antes de que fuese demasiado tarde. Anabel Pantoja entraba en el plató tras estas declaraciones y se emocionaba por lo que estaba diciendo su prima y lo que eso supondría para los Pantoja.