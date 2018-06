¿Qué pasaría si Amaia y Alfred rompen antes de Eurovisión?

Amaia y Alfred ya se preparan para poner rumbo a Portugal, donde el próximo 12 de mayo actuarán en el Festival de Eurovisión como representantes de España y a donde viajarán el próximo día 3 de mayo.

Antes de su viaje los cantantes protagonizaron el último acto público en España acompañados de parte del equipo de TVE que cubrirá la cita eurovisiva entre lo que encontraban Julia Varela, Roberto Leal y Tony Aguilar.

La despedida, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid con el marco incomparable del Palacio Real al fondo, contó con la presencia de decenas de fans que querían estar junto a esta pareja que con su sencillez y candidez han conquistado el corazón de millones de españoles.

Ante lo que les espera en el vecino país Amaia dijo que ambos están "supercontentos" y esperan que Tu canción -por cuyas ventas ya han hecho ganar su primer Disco de Oro- tenga una buena acogida y revelaron que ya han elegido el vestuario que llevarán aunque aún les quedan algunos retoques. Por su parte Alfred indicó que la escenografía "va a quedar muy natural, simplemente somos nosotros con nuestras cosas".

En cuanto al control de los nervios, Amaia aseguró que desde hace un tiempo está más nerviosa pero que "después del trabajo y las promociones nos sentimos muy preparados. No tenemos motivos para estar nerviosos. Estamos con adrenalina, pero no nerviosos"; y en lo que respecta a una hipotética ruptura antes del 12 de mayo, ambos lo tienen claro: "No creo que pase, pero si pasa, somos profesionales".