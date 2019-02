Galaxy Fold: así es el primer móvil plegable de Samsung

Samsung no ha podido esperar al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona y ha presentado este miércoles en San Francisco los nuevos miembros de la familia Galaxy S10: S10, S10+ y S10e (909 euros, 1.009 euros y 749 euros, en sus versiones más básicas), que llegarán a España el próximo 8 de marzo. De esta forma, la compañía coreana vuelve a la carga con el objetivo de mantener su posición de liderazgo en el segmento 'premium', aprovechando el décimo aniversario de esta gama de productos.

En esta presentación no ha faltado su modelo más esperado, el móvil flexible Galaxy Fold, que saldrá a la venta el 26 de abril por 1.980 dólares, que todavía no tiene precio europeo. Un dispositivo híbrido que permitirá cambiar un móvil 'de bolsillo' de 4,6 pulgadas a una tableta de 7,3 pulgadas.

TRES MODELOS PREMIUM

Galaxy S10, el modelo estándar, tiene un tamaño de 6,1 pulgadas y resolución de 3.040 X 1.440 píxeles en un panel Fynamic AMOLED HD+. El dispositivo cuenta además con una batería de 3.400 mAh y –al igual que sus hermanos el modelo Plus y Lite- tiene un procesador Exynos 9820.

El modelo Plus (Galaxy S10+), será algo más grande (6,3 pulgadas) y la principal diferencia será la batería, de 4.100 mAh.

El S10e será el hermano pequeño de la familia en cuanto a precio (749 euros) y a tamaño (pantalla de 5,8 pulgadas y resolución de 2280 x 1080 píxeles). Esta versión no tendrá un sensor de huella dactilar en pantalla, sino situada en el lateral.

Estos tres modelos cuentan con conector USB tipo C y sistema de carga rápida 2.0 e inalámbrica. También estarán disponibles en diferentes configuraciones que irán desde la versión de 6GB de RAM y 128GB de capacidad que comparten todos los modelos hasta la versión de más alta gama, de 12GB de RAM y 1TB de capacidad interna que tendrá el Galaxy S10 Plus.

CÁMARA TRIPLE: CON ULTRA GRAN ANGULAR POR PRIMERA VEZ

En cuanto al apartado fotográfico, Galaxy S10 y S10+ tendrán una cámara principal triple: una lente que hace las veces de teleobjetivo, gran angular de 77 grados y, como gran novedad en Samsung, un ultra gran angular que abarca una visión de 123 grados (16MP y f2.2).

Por su parte, la cámara frontal difiere entre modelos. Así, S10+ albergará una cámara dual, de 10 y 8 mpx, mientras que los modelos S10 y S10 Lite tendrán un solo sensor, de 10 mpx.

La cámara sigue siendo la mayor demanda cuando de compra de un Smartphone de alta gama. En este sentido, el Galaxy S10 ofrece la grabación de la imagen con gran estabilidad, las cámaras frontales y traseras pueden filmar en calidad UHD, y, por primera vez, la cámara trasera da la opción de grabar en HDR10+.

DESPUÉS DE VERANO, EL MODELO QUE SOPORTA REDES 5G

Las semanas previas a la presentación apuntaban a un posible cuarto miembro que este miércoles se ha confirmado, que no llegará al mercado hasta después de Agosto. Se trata del Galaxy S10 5G, un tope de gama que cuenta con especificaciones exclusivas y que será el primer dispositivo de la compañía que soporta redes en 5G.

"Con el Galaxy S10 5G, las personas con acceso a una red 5G pueden descargar toda una temporada de una serie de televisión en cuestión de minutos, disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual, y seguir en contacto con sus amigos y familias mediante video llamadas 4K en tiempo real", explica la compañía.

GALAXY FOLD, EL ESPERADO MÓVIL FLEXIBLE DE SAMSUNG



No llegará hasta el, pero Samsung ya ha presentado el modelo final de su esperado móvil flexible. Este dispositivo híbrido permitirá cambiar de un 'smartphone' de bolsillo deEn la presentación, DJ Khon ha mostrado el producto final, presentando cómo funcionan las aplicaciones en estos nuevos formatos, que permite utilizar hastaGalaxy Unfold (el dispositivo sin desplegar) incluye una batería deGalaxy Fold (el móvil desplegado) incorporará además un total de-tres en el dorsal, dos en el frontal y una en la cubierta-. El precio de venta en Estados Unidos será de, sin haberse determinado el precio de venta en España.Otras compañías, como Huawei o Xiaomi, ya han confirmado que también tendrán sus 'smartphones' plegables este 2019.