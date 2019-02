Tu GPS puede dejar de funcionar el 6 de abril

Los GPS parecen estar afectados por lo que será una especie de efecto 2000, y el próximo 6 de abril tu GPS podría ser uno de los que dejará de funcionar, según ha alertado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El 6 de abril de 2019 se producirá la «vuelta al contador» de las fechas del sistema GPS, lo que se conoce técnicamente como GPS rollover.

Este es un problema que tiene que ver con la manera en que estos dispositivos reciben la hora del satélite. Esta llega mediante un sistema de 10 bits, de 1024 valores, que permite codificar únicamente 1024 semanas distintas a partir de la fecha inicial, que equivalen a 20 años. Se cumplen casi 2048 semanas desde el 6 de enero de 1980, que es la fecha inicial. La primera vez que sucedió fue el 21 de agosto de 1999 (después de exactamente 1024 semanas), esta será la segunda, y la próxima será en 2038.

Si no se resetea esa fecha, el GPS podría no volver a usar una correcta si la implementación de la hora UTC no es la adecuada, provocando que el cálculo de la posición falle y corrompiendo los datos del sistema y de navegación.

¿Cómo saber si tu GPS será una de las víctimas del próximo abril? Muy fácil.

Si tienes un GPS antiguo en tu coche, fabricado antes de 2010, es muy probable que no exista una actualización mediante la que sincronizar la fecha con el satélite, provocando que sea imposible que nos posicione. Los coches con GPS integrado o los navegadores comprados posteriormente serían los dispositivos mayormente afectados. Es posible que muchos usuarios estén totalmente desprotegidos si la implementación no es adecuada.

Si por el contrario, tu GPS es más moderno, posterior a 2010 o de un reconocido fabricante, seguramente estará protegido de este fallo. Lo más seguro es que se lance una actualización de aquí a la fecha programada, en caso de que no lo haya hecho ya.

De esta forma, los dispositivos posteriores a 2010, incluyendo móviles, que cumplan con la especificación ICD-200/IS-GPS-200 deberían estar a salvo, según ha comunicado el Homeland Security de los Estados Unidos (Upcoming Global Positioning System Week Number Rollover Event)

No obstante, los últimos GPS usan fechas basándose en sistemas de 13 bits, que equivale a 8.192 semanas, o 157 años. Si a ello le añadimos un sistema de reseteo que funcione correctamente, tenemos dispositivos que no van a morir en varios años, alargando el reseteo.

En cierto modo es algo parecido al efecto 2000 que afectó al software hace un par de décadas, aunque este finalmente no supuso el "fin del mundo", como se pensaba.

Así que, si tu navegador GPS deja de funcionar a partir del 6 de abril, ten en cuenta que se debe a este GPS rollover, o a la «vuelta al contador».

Como te hemos contado, no olvides que si tu GPS es de un fabricante conocido, es probable que haya alguna actualización de firmware que puedas instalar para arreglar el fallo, pero si es un GPS de fabricante anónimo o similar, seguramente tengas que comprar uno nuevo.