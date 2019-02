¿Por qué esta noche has perdido seguidores en Instagram?

"¿Qué ha pasado con mis seguidores en Instagram?" ha sido una de las preguntas más repetidas durante este miércoles en las redes sociales. Los usuarios de la red social han amanecido este miércoles con esta pregunta en mente y un descenso importante de seguidores en sus cuentas (desde decenas hasta, en algunos casos, millones).



El número de pérdidas es proporcional con el número de seguidores que el usuario tuviera en la red social. Ariana Grande se ha despedido en tan solo unas horas de 3 millones de followers, la modelo Gigi Hadid un millón y Selena Gómez ha perdido dos millones de seguidores.





We're aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We're working to resolve this as quickly as possible.