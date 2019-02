Cinco aplicaciones para escuchar la radio en el móvil

Este miércoles se celebra el Día Mundial de la Radio, una fecha promovida por Naciones Unidas, desde donde este año abogan por el "diálogo, tolerancia y paz" como lema, resaltando el papel de este medio de comunicación para "difundir la tolerancia y superar las diferencias".

La primera emisión radiofónica tuvo lugar en la Nochebuena de 1906, cuando Reginald Aubrey Fessenden, utilizando un alternador electromecánico de alta frecuencia, transmitió desde Brant Rock Station, Massachusetts, un pasaje de la Biblia y tocó, para todos los oyentes de los buques que se encontraban en el mar, la canción Oh Holy Night a violín.

Pero no fue hasta 1920 cuanto se iniciaron las primeras retransmisiones con programación regular, aunque en España habría que esperar todavía hasta 1923, cuando se inauguró su primera emisora del país, Radio Ibérica. Y hace siete años, Naciones Unidas declaró el día 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio.

A partir de entonces, millones de estaciones de radio han surgido alrededor del mundo, relatando los últimos acontecimientos, o reproduciendo los mejores temas musicales del momento.

La aparición de nuevos medios de comunicación, como la televisión en un principio, o internet tiempo más tarde, situaron a la radio en un segundo o, incluso, tercer plano, si bien las nuevas tecnologías han dado una nueva vida a la radio, en tanto que cualquier emisora puede escucharse en la actualidad desde un teléfono móvil, un ordenador, una tableta o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

Pese a ser un medio que ofrece nuevas formas de interacción y participación con el oyente, como parte de su adaptación a los cambios del siglo XXI, muchos 'smartphones' llegan al mercado sin el chip de radio FM activado, como ocurre con Huawei P20 o Samsung Galaxy Note 9 o los Pixel de Google.

No obstante, en las tiendas 'online' de aplicaciones, existe una amplia variedad de opciones que permiten sintonizar cualquier emisora de radio en nuestro 'smartphones'. Como las que compartimos a continuación, gratuitas y para Android.

Tuneln Radio Pro

Tuneln Radio Pro es una 'app' que permite disfrutar de cerca de 100.000 emisoras de todo el mundo. Esta aplicación también está disponible para iOS, sin embargo, habrá que pagar 10,99 euros para disponer de ella en un dispositivo de Apple.

Digitally Imported Rad

Para aquellos radioaficionados a los que les gusta la música electrónica, Digitally Imported Radio puede ser su aplicación. Agrupa las emisoras por estilos, desde 'techno' a 'chillout', pasando por 'trance' o 'ambient'. Además, cada emisora incluye una breve descripción de su estilo así como la información sobre las canciones en reproducción. Digitally Imported Radio es una plataforma estilo Spotify o Apple Music, con la salvedad de que solo incluye música electrónica.

Deezer

Otra opción es Deezer, un servicio de música en 'streaming' con un catálogo con más de 20 millones de canciones, donde se puede encontrar cualquier canción gracias a su motor de búsqueda, y que ofrece la posibilidad de escuchar la radio entre una selección de más de 30 emisoras temáticas.

Radios de España

España cuenta con una gran variedad de emisoras con todo tipo de contenidos, y en la aplicación Radios de España están todas disponibles. Esta 'app' agrupa todas las emisoras por 'nacionales' y 'autonómicas', e incluye una opción que permite guardar los canales favoritos, y otra de autoapagado por temporizador, que hace que la 'app' se apague automáticamente cuando se lo señale el usuario.

Simple Radio

Simple Radio by Streema permite escuchar tus estaciones favoritas de FM y AM, además de estaciones de radio online de manera gratuita. Tiene una cartera de más de 45.000 estaciones y además combina los múltiples beneficios de la radio online con la simplicidad de los sintonizadores de radio de antaño. La búsqueda de las emisoras se puede realizar por género de música, país, ciudad, etc.

Todas estas opciones son un ejemplo del alcance e influencia que sigue teniendo este medio de comunicación, 112 años después de su creación.

