5 trucos de WhatsApp que cambiarán la forma en que usas la aplicación

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en España ha sobrepasado los 1.500 millones de usuarios mensuales. Alrededor de 60.000 millones de mensajes son enviados al día a través de WhatsApp, lo que la convierte en una de las más populares del mundo. La aplicación ha ido evolucionando a lo largo de los años mediante diferentes actualizaciones que incluyen algunas funciones interesantes que puede que todavía no conozcas.

Estos son cinco consejos y trucos que deberías saber:

ENVIAR MENSAJES A UNA PERSONA SIN NECESIDAD DE TENER SU NÚMERO GUARDADO

Hasta hace poco no era posible comunicarse a través de WhatsApp con una persona cuyo número no estaba guardado en la lista de contactos. Ahora existe un método. Basta con introducir el siguiente enlace en el navegador web de tu teléfono: "https://api.whatsapp.com/send?phone=***********" y sustituir los asteriscos por el número del teléfono con el que quieras contactar.

Una vez que introduces el enlace con el número, se abre un cuadro de diálogo para preguntar sis e desea enviar un mensaje o abrir un chat con ese móvil. Al aceptar, automáticamente se abre una conversación con este número.

APRENDE A GESTIONAR EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

La aplicación de mensajería podría ocupar un gran espacio de almacenamiento en tu teléfono debido a la gran cantidad de imágenes, vídeos, audios, etc. que se envían. WhatsApp permite comprobar cuánto espacio utiliza cada chat individual y cada grupo, algo muy útil para optimizar el uso de la memoria del teléfono.

Para comprobarlo, se deben realizar los siguientes pasos: Configuración - Datos y almacenamiento - Uso de almacenamiento. En caso de que no tengas suficiente espacio para guardar conversaciones que desees mantener, puedes realizar una copia de seguridad de conversaciones, imágenes, vídeos... en otros soportes como Google Photos, iCloud o Amazon Photos.

CREA COPIAS DE SEGURIDAD DE TUS CONVERSACIONES

Las copias de seguridad de conversaciones pueden ser muy útiles. WhatsApp te permite realizarlas tanto de conversaciones como de archivos multimedia mediante el servicio de almacenamiento en la nube. De esta forma podrías restaurar el contenido o en caso de cambio de dispositivo, todo lo que incluyera la copia de seguridad seguiría estando ahí.

La aplicación cuenta con una función que realiza copias de seguridad de forma automática con la periodicidad que el usuario elija. Para ello hay que seguir los siguientes pasos: Ajustes - Chat - Copia de seguridad. Estas copias se guardan en iCloud si tu sistema operativo es iOS y en Google Drive, si el sistema operativo de tu smartphone es Android.

¿CÓMO SABER SI ALGUIEN TE HA BLOQUEADO?

Para descubrir si alguien te ha bloqueado en WhatsApp no existe un método infalible, pero se puede descubrir comprobando distintos elementos:

- Que aparezca una sola marca cuando envíes mensajes, lo que significa que la otra persona no los recibe.

- Que no puedes ver su última conexión. A pesar de que esta función se puede suprimir para que nadie pueda ver la hora de tu última conexión, es uno de los factores que indican que alguien te ha bloqueado.

- Que no puedas ver ni la descripción ni la foto de perfil del contacto.

- Que al intentar añadir a esa persona a un grupo, no aparezca en la lista de tus contactos.

- Que no puedas realizar una llamada de voz con ese usuario.

Si sumas todos estos elementos, lo más probable es que te hayan bloqueado de WhatsApp.

HAZ QUE TUS MENSAJES LUZCAN MÁS

Muchos usuarios desconocen que el formato de mensajes de WhatsApp no puede ser modificado de forma sencilla. Se pueden insertar negritas, cursivas o incluso tacharlas de la siguiente manera:

- Para insertar negritas, hay que añadir un asterisco (*) al principio y al final del texto que se quiera resaltar.

- Para insertar cursivas, se realiza la misma acción sustituyendo el asterisco por un guión bajo (_).

- Para insertar tachados , se coloca el símbolo ~ al principio y al final del texto.

Además, WhatsApp permite cambiar la fuente predeterminada de los mensajes. Añadiendo tres acentos graves (```) al principio y al final del texto la fuente habitual se sustituye por la FixedSys.

