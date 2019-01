¿Cómo evitar las llamadas telefónicas de publicidad en 2019?

No son pocas las personas que reciben a menudo llamadas telefónicas publicitarias no deseadas. Las quejas por este tipo de llamadas no deseadas son habituales y, a pesar de que los usuarios indiquen al telefonista que deje de llamar, estas no cesan. Como en muchas ocasiones, la Policía Nacional se ha hecho eco de este problema y ha compartido en su cuenta de Twitter 6 pasos a seguir para evitar este tipo de publicidad tan molesta.





Esta lista, gestionada por ADIGITAL, se trata de un fichero de exclusión publicitaria en el que se puede elegir el medio a través del que no quieres recibir publicidad. La inscripción es digital a partir del tercer mes.Algunas empresas ofrecen la oportunidad de poder rechazar el uso de tus datos con fines publicitarios: marcando una casilla, enviando un email, un SMS, pinchando en un enlace o llamando a un número de teléfono.A la hora de participar en un concurso, aprovecha ofertas o descuentos se debe evitar dar el consentimiento para recibir publicidad. En muchas ocasiones se marca la casilla y no es obligatorio.El derecho de oposición permite solicitar que no se traten los datos con fines publicitarios y también se puede anular el consentimiento en caso de que se haya autorizado con anterioridad. Esta medida se puede llevar a cabo en cualquier momento solicitando la información al encargado de tratar los datos o consultando en su página web.Si ya has reclamado ante las compañías, Autocontrol ofrece un sistema gratuito de mediación voluntaria al que se han adherido varias compañías de telecomunicaciones. El sistema funciona de forma independiente a las reclamaciones que se realicen ante la Agencia.Si ya te has inscrito en la Lista Robinson o has ejercido tus derechos ante el responsable y sigues recibiendo publicidad puedes presntari una reclamación por correo o en la Sede Electrónica de la AEPD.