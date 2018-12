Los mensajes de voz, ahora también en Instagram

Instagram sorprende una vez más a sus usuarios con una nueva función. La red social de fotografía se parecerá a partir de ahora un poco más a WhatsApp ya que a partir de ahora permite intercambiar mensajes de voz con otras personas a través de los mensajes directos. La nueva función, que fue anunciada este lunes por la propia compañía a través de las redes sociales, ya se encuentra disponible tanto para iOS como para Android.



Los mensajes de voz se podrán utilizar a través de los mensajes directos gracias un nuevo botón con el icono de un micrófono que sustituye al que enviaba un corazón automáticamente. Ahora, para enviar uno de los emoticonos de corazón típicos de los mensajes de Instagram, se debe pulsar en el icono de '+' y aparecerá automáticamente. El funcionamiento es similar al de WhatsApp y Facebook Messenger, dejando pulsado el botón se podrá grabar el audio y se enviará a la conversación al soltarlo.





