El truco del teclado de tu teléfono que te ahorrará mucho tiempo a la hora de escribir

Una usuaria de Twitter ha publicado un truco para el teclado de los iPhones que ahorra mucho tiempo a la hora de corregir un mensaje. Cuando Krissy Brierre-Davis publicó este tuit no esperaba tanta repercusión, pero descubrió que la mayoría de usuarios también lo desconocía.



Si a la hora de escribir un mensaje en tu teléfono tienes problemas a la hora de colocar el cursor en una letra concreta, aquí está la solución a los problemas. Solamente con mantener apretada la barra de espacio y mover el cursor como si tuvieras un ratón de ordenador portátil te ahorrarás arrastrar el cursor con el dedo y pasar un buen rato para lograr atinar.





How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X