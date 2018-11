Expertos en electrónica afirman: "En 10 años habrá móviles plegables"

Suena a ciencia ficción pero, según dicen los expertos, en solo una década a los móviles actuales les sucederán dispositivos que se podrán plegar. Así lo aseguró este miércoles Tomás González, director del Congreso de Electrónica que acoge la Universidad de Salamanca hasta este jueves y que reúne en la Hospedería Fonseca a los mayores expertos internacionales en el campo de los dispositivos electrónicos. "El teléfono inteligente que tenemos ahora nos parece algo habitual pero hace 10 años no existía", comentó González poniendo de manifiesto la gran velocidad de los avances tecnológicos por lo que añadió: "Esto va muy deprisa, parece que hemos llegado a desarrollos que no podíamos ni imaginar pero lo cierto es que no tenemos límites a la vista aún".

Esa nueva tecnología será posible, entre otras cosas, por el uso de nuevas tecnologías o materiales como el grafeno o el nitruro de galio, con los que la Universidad de Salamanca tiene varios proyectos destacados con colaboraciones internacionales.

Este miércoles arrancó el congreso con una conferencia a cargo de Leon O. Chua, de la Universidad de Berkeley, quien disertó sobre los 'memristores', es decir, resistencias que tienen memoria y se pueden utilizar para hacer dispositivos que funcionan de forma parecida al cerebro, así que tiene muchas posibilidades en el campo de la computación neuromórfica o de la inteligencia artificial.