Google ocultó que despidió al creador de Android por acoso sexual

Google protegió al creador de Android, Andy Rubin, tras una denuncia de acoso sexual que fue considerada creíble en una investigación interna, y compensó su salida de la compañía tecnológica en 2014 con 90 millones de dólares, ha informado el diario The New York Times.

Después del revuelo causado por la publicación de The New York Times, el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, aseguró que la compañía ha despedido a 48 personas por mala conducta sexual en los dos últimos años.

En un mensaje de correo electrónico a sus empleados, al que tuvieron acceso medios locales, Pichai defendió que de esos casi cincuenta ex empleados, trece eran altos cargos e indicó que ninguno de ellos recibió un monto de compensación tras el despido.

Cuando Rubin dejó Google en octubre de 2014, la firma californiana no hizo público que una empleada lo había acusado de forzarla a practicarle sexo oral en un hotel el año anterior, de acuerdo a dos ejecutivos conocedores del asunto citados por el diario neoyorquino.

Un portavoz de Rubin alegó que al creador de Android no se le informó de ninguna conducta inapropiada y aseguró que el ejecutivo se fue por decisión propia.

En su mensaje a los empleados, Pichai relató que Google ha creado varias herramientas internas en los últimos años para que los trabajadores puedan denunciar agresiones sexuales o mal comportamiento de otros compañeros, incluso de manera anónima.

