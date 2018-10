'Jesucristo Go', la nueva versión de 'Pokémon Go' del Vaticano

El éxito del juego para móviles 'Pokémon Go' ha inspirado al Vaticano para sacar su propia versión. La Iglesia ha lanzado un videojuego propio y lo ha bautizado como 'Follow JC GO!' o más conocido como 'Jesucristo GO'.

La dinámica del juego es similar a la de 'Pokémon Go': buscar personajes de la Biblia por las calles de la ciudad. Además, los jugadores tienen la posibilidad de crear su propio equipo de evangelización con amigos, personajes bíblicos, santos vírgenes o beatos. El Papa Francisco ya ha aprobado la propuesta, que se lanza con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 que se celebra en Panamá.

La aplicación ya está disponible para iOS y Android y se puede descargar desde la App Store y Google Play.

