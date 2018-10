3 claves para evitar las llamadas comerciales no deseadas

Es frecuente que las compañías telefónicas insistan en ofrecernos servicios y oportunidades de cambio constantemente. Para evitar recibir estas llamadas comerciales de operadoras de telecomunicaciones, compañías eléctricas, entidades financieras o aseguradoras te facilitamos unas pautas que debes tener en cuenta.

La ley permite el derecho de oposición a recibir esta información de forma sencilla y gratuita. En relación a esto, los clientes se pueden inscribir en la Lista Robinson, un fichero con los datos del cliente que tiene la exclusión de llamadas publicitarias no deseadas. La inscripción es gratuita para los ciudadanos, pero no para las empresas que para saber si pueden contactar con los usuarios tienen que pagar dinero.

Los clientes pueden registrarse con su nombre propio siempre y cuando tengan más de 14 años de edad. En el caso de ser menor de edad debe tener un tutor o representante legal que realice la acción .

En un plazo de tres meses se evitarán toda la publicidad no deseadas. Si la entidad no cesa de hacer llamadas comerciales al cliente, este puede denunciar el acoso a la Agencia Española de Protección de Datos.

Otro de los métodos que se utilizan es bloquear las llamadas desde el móvil. Se bloquea de manera individual un número concreto. En el caso de Android, Google habilita una nueva función que permite reconocer y bloquear las llamadas spam. Cuando detecta que son llamadas comerciales junto al número indica 'llamada no deseada' o 'ventas'.

Por último, también contamos con las aplicaciones antispam que tienen bases de datos actualizadas constantemente con números identificados como indeseados y una vez que se da el permiso bloquean los que consideren Spam. Algunas de ellas son: listaSpam.com, es gratuita y no hace falta registrarse o Hiya que permite la redirección automática de las llamadas antes de que se realicen.