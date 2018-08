Averigua si puedes utilizar una foto de Internet en tu página web

Publicar una fotografía en nuestra web cogida de Internet con derechos reconocidos y sin hablar antes con el autor, supone una violación de los derechos de autor recogida en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Es importante diferenciar entre el acceso libre a un recurso y su libre uso. El primer implica que no existen barreras para cogerlo, no hay nada que impida descargar una fotografía y guardarla en nuestro dispositivo. Sin embargo, esta opción no tiene cuenta al autor, al que se debe pedir permiso para utilizar la imagen.

Por otra parte, el libre uso permite a cualquiera utilizar la imagen en su web sin ser necesario consultar al autor, que ya da permiso al publicar su trabajo bajo esa licencia. Las dos suelen confundirse habitualmente, pero esta confusión puede acarrear problemas en los tribunales.

Las obras se empiezan a considerar de dominio público cuando son anónimas o expira su plazo de protección de derechos de autor. En España, por ejemplo, una obra pasa a ser de dominio público cuando transcurren 70 años desde la muerte del autor.

Por otra parte, las obras 'copyleft' son aquellas en las que los derechos de autor sí se ejercen, pero para permitir la libre distribución de sus copias y versiones modificadas, siempre y cuando estas también preserven los mismos derechos.