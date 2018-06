Eliminan el huevo del emoji de la ensalada para incluir a los veganos

Los menús de los restaurantes no han sido los únicos que han cambiado para ser más inclusivos con los clientes, las dietas veganas y vegetarianas también están cambiando el mundo tecnológico. La novedad está en la nueva actualización de Google Emoji, en la que han eliminado el huevo del emoji de ensalada para adecuar el plato a la dieta vegana.



"En Google se habla mucho de inclusión y diversidad", ha asegurado Jennifer Daniel, la gerente de UX de Google emoji, en su cuenta de Twitter. Se trata de un cambio para promover la inclusión de todos los usuarios de teléfonos inteligentes, aunque por el momento la actualización solamente está disponible para los dispositivos de Android.





There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the ?? emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG