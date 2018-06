La polémica aplicación que permite espiar con quién hablan tus contactos de WhatsApp

La aplicación más popular en los Smartphones, WhatsApp, es para muchos imprescindible en su día a día por las múltiples ventajas que les ofrece y son un gran número de usuarios quienes no conciben ya su día a día sin ella, pero lo que muchos desconocen es que esta popular forma de intercambiar mensajes se ha convertido también en el objetivo de distintos expertos en informática, que buscan atacar a sus puntos débiles en su propio beneficio.



Este es el propósito de Chatwatch, la polémica aplicación que ha revolucionado ya a un gran número de usuarios ya que puede causar graves problemas a más de uno por la comprometida información que arroja: permite averiguar la actividad de nuestros contactos sin importar si tienen activada la "última conexión".





Utiliza el indicador "en línea" de WhatsApp para monitorear la actividad de los usuarios que elegidos, mostrando su historial de actividad en las últimas horas, de un modo parecido a las aplicaciones que pueden monitorear nuestro sueño.Lo polémico llega al arrojar datos al minuto sobre dos contactos concretos, ya que existe una opción en la que podemos descubrir la posibilidad de que estuvieran hablando juntos,s in que ellos puedan hacer nada por evitarlo, ya que por más que desactiven la "última conexión", el indicador "en línea" no se puede desactivar.Aunque muchos usuarios son reticentes a reconocer que la tienen instalada, cada vez es más polular no sólo entre las parejas, también entre las empresas, al poder averiguar si sus empleados están chateando durante las horas de trabajo.