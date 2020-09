“Yo me quedé en medio de una lluvia de balas”: el testimonio de la expareja de uno de los acusados por el tiroteo de San José

“Yo me quedé en medio de una lluvia de balas. Si no hubiera llegado la Policía nos hubieran matado a todos porque nos tenían a todos a tiro”. Así resumió la situación la expareja de C.G.M., con el que estuvo once años y tiene dos hijos que en el momento de los hechos tenían 5 y 9 años, además de tener otro que tenía 15 de otra pareja anterior.

Aseguró que el día de los hechos, el 12 de febrero de 2017, C.G.M. empezó a decirle cosas para hacerle daño, “que si una chica que si otra...”, pero al ver que no lo conseguía le espetó: “Me cago en tus muertos y en tu hermano, os voy a matar a todos”.

“Mi hermano era... pues eso, mi hermano”, dijo emocionada tras explicar que su hermano había fallecido hace muy poco con 23 años y esas palabras le dolieron mucho, por lo que fue con sus padres y sus hijos en dos coches a pedirle explicaciones, aunque, recalcó, ni por asomo se imaginaba que iba a pasar lo que pasó: “Si fuera a eso mis hijos no iban allí”.

Cuando llegaron a la calle, “las balas empezaron a llover”, dijo y ó afirmó que “lo pasó realmente mal”. “Yo me quedé en medio, las balas llovían”, entonces su padre disparó para que ella pudiera salir del coche y tras sacar a sus hijos, los tres se resguardaron detrás de una furgoneta azul.

“Si es que no queríamos hacer eso”, insistió y aseguró que “si volviera atrás, se hubiera quedado en su casa”.

Explicó que la casa de ‘El Pepón’ y su mujer estaba al lado de la de C.G.M., primo del primero y hermano de la segunda. Tanto ella como su padre, B.E.R., explicaron que la joven y su expareja habían tenido múltiples conflictos y que siempre los habían resuelto hablando entre los padres de la una y del otro, que residen en El Encinar, quedando todo siempre en palabras. Los padres eran los mediadores. Pero aquella noche habían acudido a San José porque los padres de C.G.M. se encontraban en casa de su hijo y no en la suya.