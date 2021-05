“¿Ya estás con otra persona, verdad?”, en el banquillo por los mensajes a su exmujer

“¿Ya estás con otra persona, verdad? Me gustaría saberlo antes de enterarme el último”. Este y otros mensajes a su expareja sentimental llevarán en los próximos días a juicio a un varón acusado de quebrantar en múltiples ocasiones la orden judicial que le impedía acercarse y comunicarse por cualquier medio con la perjudicada.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el fiscal acusa al varón, de iniciales I.H.M., de un delito de quebrantamiento continuado de condena por el que le pide una pena de un año de prisión, así como el pago de las costas que se deriven del procedimiento.

El acusado y la mujer mantuvieron una relación de pareja durante años y en el transcurso de la misma se habrían sucedido, según informan estas mismas fuentes, episodios de violencia de género.

El Juzgado de Instrucción número Tres de Salamanca -de Violencia sobre la Mujer- dictó sentencia el 11 de diciembre del año 2019 en la que condenó a I.H.M. a la pena de prohibición de comunicarse por cualquier medio o procedimiento con su expareja, así como la prohibición de aproximarse a ella, a su domicilio o a cualquier otro lugar donde esta pudiera encontrarse, a una distancia inferior a 250 metros, durante un periodo de tres años.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca fijó el tiempo de cumplimiento de la condena entre el 11 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2022.

A pesar de ello, según recoge el fiscal en su escrito de calificación provisional, en los días 29 y 30 de agosto, así como 29 y 30 de septiembre del año 2020, con conocimiento de la vigencia de la prohibición y con intención de menoscabar la autoridad judicial que dicha resolución representaba, envió desde su teléfono al de la afectada distintos mensajes de idéntico tono y del tipo: “¿Ya estás con otra persona, verdad? Me gustaría saberlo antes de enterarme el último y que no utilizaras esto para machacarme más. El que calla otorga. Me alegro mucho por ti. Sé muy feliz siempre (...) Gracias por todo y hasta siempre. Y perdón por molestarte, espero que no uses esto en mi contra...”.

El fiscal que lleva el caso acusa a I.H.M. por estos hechos de un delito de quebrantamiento continuado de condena por el que le pide un año de prisión.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado el juicio por estos hechos para la mañana del próximo día 1 de junio.