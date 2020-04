Vuelan mesas y sillas durante una trifulca multitudinaria en la prisión de Topas

Sillas y mesas volaron este jueves por los aires con motivo de una gran pelea multitudinaria en la cárcel de Topas. Entre 30 y 40 internos del módulo 11 -uno de los más conflictivos del penal- participaron en el enfrentamiento, a causa del que no hubo heridos entre los reclusos pero sí un funcionario con una lesión leve en un dedo. El violento incidente se zanjó además con cuatro de los implicados en aislamiento.

Según han confirmado distintas fuentes penitenciarias a LA GACETA, los hechos tuvieron lugar a las diez de la mañana, en la sala de televisión, donde como consecuencia de la pelea se produjo la rotura de mobiliario. En el lugar se encontró un pincho carcelario de pequeñas dimensiones, fabricado de manera artesanal con un cepillo de dientes.

Según destaca la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios 'Tu abandono me puede matar' el motivo de la trifulca se debió al cobro de las deudas entre los internos. El miércoles fue día de cobro y de reparto de medicación hasta este viernes, "lo que hace que ante la falta de abastecimiento desde el exterior de sustancias prohibidas, la medicación que se dispensa se haya revalorizado, no pudiendo muchos afrontar el pago de las mismas el día de cobro por no haber recibido ingresos de la familia", señala el colectivo.