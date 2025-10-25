Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los neumáticos rajados.

Vecinos de San José denuncian pinchazos de neumáticos en la avenida Hilario Goyenechea

Uno de los afectados asegura haber sufrido ya daños en tres neumáticos. Los residentes piden colaboración para identificar al responsable y evitar nuevos incidentes

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:54

Comenta

La indignación crece entre los vecinos del barrio de San José, en Salamanca, después de que varios conductores hayan detectado pinchazos intencionados en sus vehículos estacionados en la avenida Hilario Goyenechea.

Uno de los afectados, que asegura haber sufrido ya tres pinchazos, ha alertado públicamente de la situación y ha confirmado que ya ha puesto la correspondientes denuncia ante la Policía, que revisará las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al autor.

Los residentes piden colaboración y vigilancia para evitar nuevos daños y confían en que el responsable pueda ser localizado cuanto antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  3. 3 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  4. 4 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  5. 5 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  6. 6 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  7. 7 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»
  8. 8 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  9. 9 Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis
  10. 10 Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Vecinos de San José denuncian pinchazos de neumáticos en la avenida Hilario Goyenechea

Vecinos de San José denuncian pinchazos de neumáticos en la avenida Hilario Goyenechea