Vecinos de San José denuncian pinchazos de neumáticos en la avenida Hilario Goyenechea Uno de los afectados asegura haber sufrido ya daños en tres neumáticos. Los residentes piden colaboración para identificar al responsable y evitar nuevos incidentes

M. C. SALAMANCA Sábado, 25 de octubre 2025, 16:54 Comenta Compartir

La indignación crece entre los vecinos del barrio de San José, en Salamanca, después de que varios conductores hayan detectado pinchazos intencionados en sus vehículos estacionados en la avenida Hilario Goyenechea.

Uno de los afectados, que asegura haber sufrido ya tres pinchazos, ha alertado públicamente de la situación y ha confirmado que ya ha puesto la correspondientes denuncia ante la Policía, que revisará las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al autor.

Los residentes piden colaboración y vigilancia para evitar nuevos daños y confían en que el responsable pueda ser localizado cuanto antes.