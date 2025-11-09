Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos policías de Alcalá de Henares. E. P.

La Unión Federal de Policía denuncia una brutal agresión a dos policías de Alcalá de Henares

Uno de los agentes ha perdido tres piezas dentales, presenta una posible fractura de mandíbula y problemas de visión en un ojo. El otro tiene una clavícula rota. Ambos permanecen ingresados en el hospital

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:16

Dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos esta madrugada en Alcalá de Henares (Madrid) tras sufrir una agresión cuando regresaban a sus domicilios después de una cena con compañeros de la unidad GOR Alcalá, según ha informado la Unidad Federal de Policía.

Los hechos ocurrieron en la calle Mayor de la localidad, cuando los dos agentes fueron reconocidos por un grupo de personas procedentes de una barriada conocida como «El Lianchi». Según el comunicado, los atacantes les agredieron «por la espalda, sin mediar palabra», mientras les decían: «Ahora no estáis de servicio, putas ratas».

Uno de los agentes ha perdido tres piezas dentales, presenta una posible fractura de mandíbula y problemas de visión en un ojo. El otro tiene una clavícula rota. Ambos permanecen ingresados en el hospital.

El Grupo I de Alcalá de Henares, de Delitos contra las Personas, se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, hay un detenido y se busca al resto de los presuntos agresores, que podrían ser en total seis personas.

La Unidad Federal de Policía ha expresado su apoyo a los agentes heridos, indicando que «tendrán todo el apoyo administrativo y jurídico».

