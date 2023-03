Una vecina de Guijuelo destapa una estafa masiva en la venta de piezas de coche por Wallapop

Acudieron a Wallapop para adquirir piezas usadas para sus vehículos a buen precio y creyeron que lo habían conseguido, pagaron los cargos solicitados y cuando se quisieron dar cuenta no habían recibido sus recambios ni tampoco les habían devuelto el dinero. Los Juzgados de Colón acogerán este miércoles, el juicio contra el asturiano N.A.G., acusado de un delito de estafa por el que la Fiscalía le pide un año y medio de prisión y la devolución del dinero a la perjudicada (438 euros), pena que la acusación particular eleva a un año y once meses de prisión al aplicarle la agravante de reincidencia. La defensa solicita por su parte la absolución de su cliente con todos los pronunciamientos favorables.

Según recoge el fiscal en su escrito de calificaciones provisionales, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos de los que le acusa tuvieron lugar el 23 de septiembre de 2021. Con el ánimo de un enriquecimiento ilícito, señala el Ministerio Fiscal, el acusado puso a la venta en la aplicación Wallapop unos recambios de despiece de vehículos por un precio de 438 euros.

La perjudicada, una vecina de Guijuelo, interesada en la adquisición de varias piezas, convino con el acusado en hacerle el pago a través de Bizum a la cuenta bancaria de la que este era titular, pago que realizó ese mismo día.

Sin embargo, el acusado, pese a haber recibido el dinero en su cuenta, no envió las piezas convenidas a la perjudicada ni el día pactado, el 27 de septiembre, ni posteriormente, y tampoco procedió a la devolución de los 438 euros que la perjudicada le abonó.

Según ha podido saber este diario, la denuncia presentada por esta vecina de Guijuelo en el mes de octubre de 2021 dio lugar a la investigación llevada a cabo por el equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Salamanca, el conocido como equipo @ surgido para dar respuesta a la creciente actividad cibercriminal.