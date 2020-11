Una sartén olvidada en el fuego origina un incendio en una vivienda de la carretera de Ledesma

Una sartén olvidada en el fuego, según los Bomberos de Salamanca, fue la causa de un incendio doméstico registrado en la tarde de este miércoles en una vivienda de la carretera de Ledesma, a la altura del número 105. Según los efectivos, las llamas alcanzaron la campana extractora pero no provocaron graves daños en el inmueble, que se vio afectado por humo. Los efectivos, que acudieron con dos vehículos, indicaron que no hubo que lamentar mayores consecuencias gracias a la actuación de los vecinos, que cerraron puertas y ventanas para así no alimentar el fuego.