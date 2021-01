Una ofensiva carta al director de Topas podría salirle cara a la mujer de un preso

“Señor director del centro penitenciario de Topas. Me dirijo a usted en calidad de denunciante... soy M.R.P., pareja de hecho del recluso....”. De esta manera comenzaba la carta que una mujer remitía en el mes de julio de 2019 al máximo responsable de la prisión salmantina, una misiva repleta de ofensas y presuntas calumnias que ahora podría salirle muy cara y por las que ayer fue juzgada, pese a no comparecer a la citación que le había realizado el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca. Según ella misma, reside en Badajoz y no tiene medios para desplazarse, por este motivo no acudió a juicio.

Acusada de un delito de calumnias, la Fiscalía de Salamanca mantuvo su petición de condena para M.R.P.: nueve meses de multa a razón de 10 euros diarios -2.700 euros en total-, según informan fuentes del caso a LA GACETA.

Por su parte, señalan las mismas fuentes, el abogado de la defensa reclamó la absolución de su clienta por entender que en su caso concurre una eximente completa por enfermedad mental, El letrado basa su petición en un informe de un forense de Badajoz que señala que en el momento de los hechos la mujer podía tener afectadas sus capacidades volitivas -la capacidad de dirigir la voluntad conforme a la propia comprensión de las cosas-.