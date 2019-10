Una niña de 9 años recibe 230 puntos de sutura después de ser atacada por un perro

Una niña de nueve años ha recibido hasta 230 puntos de sutura y ha perdido la audición en el oído derecho después de ser atacada “violentamente” por perro, que le arrancó el labio. La pequeña Lily-Fay Parfitt se encontraba jugando en la granja de su tía en la localidad británica de Pulborough cuando, si previo aviso, un perro la atacó, causándole heridas le “cambiaron la vida” en la mejilla y el labio, tal y como informa el diario británico “The Mirror”.

La madre Kelly Parfitt afirma que los cirujanos clasificaron las lesiones de la pequeña como un 9,5 sobre 10 en una escala de gravedad de la lesión. La niña se ha quedado sin poder escuchar por la oreja derecha o cerrar el ojo del mismo y han sido necesarios 230 puntos para cerrar las heridas en la cara. Lily estará “marcada de por vida”, ha señalado su madre al diario inglés. También ha declarado que sus dos hermanos menores, que presenciaron el ataque, están traumatizados por el incidente y aterrorizados cada vez que se cruzan con un perro desconocido.

“Lily está cambiando su vida, no puede sonreír porque perdió los labios”, ha afirmado su madre. “Lo que puedo ver de su labio en este momento es que está realmente irregular, como una pieza de rompecabezas. Hemos quitado todos los espejos y cubierto el que está en el baño para que no pueda ver su reflejo”, ha explicado. “Creo que se va a sorprender porque le gustan mucho las fotos y los selfies”. Siento que estoy aturdida, es como si estuviera en un sueño. Creo que me despertaré y será una pesadilla, pero claramente no va a suceder”, ha continuado la mujer sobre las heridas de su hija. “También está teniendo terrores nocturnos. No irá a ningún lado sin mí en todo momento. Está todo tapado para que no pueda verlo. Cuando (la gasa) salga es cuando le parecerá real”, ha declarado.

La madre también ha explicado que ella estaba vigilando a su hija mientras jugaba en la granja. “Lily vio al perro y se detuvo y se giró, ni siquiera dio un paso hacia el perro. “El perro se acercó directamente a ella. Escuché un grito penetrante en la oreja que le agarraba el labio superior y le arrancaba la mejilla, dejando heridas catastróficas”, ha relatado la mujer. “Tenía 192 puntos de sutura en la parte externa de la mejilla para mantenerla unida, 38 puntos en el labio y un número desconocido dentro de la mejilla. El perro le quitó tanta piel que la joven perdió el 25 por ciento de su labio superior. Los cirujanos estaban preocupados de que coserla con demasiada fuerza podría dejarle la boca caída”.