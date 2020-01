Una de las víctimas del robo en la calle Prior: “Solo quería que no le hiciesen daño a mi hermana, ni me dio tiempo a tener miedo”

“Yo nada más quería que no le hiciesen daño a mi hermana. Ni me dio tiempo a tener miedo. Nada más les decía que por favor no le hicieran daño”. Así lo señalaba este miércoles una de las víctimas del robo en la calle Prior, la anciana que en todos sus años de vida nunca pensó ser protagonista de un asalto similar y menos en su domicilio, en pleno centro de Salamanca y a plena luz del día.

En una conversación telefónica con LA GACETA desde su casa, donde hacía menos de 24 horas ella y su hermana habían sido víctimas del violento asalto, la mujer ha manifestado que todo ocurrió en su domicilio, después de que los dos hombres, encapuchados y que portaban pistolas, llamaran al timbre y su hermana les abriera porque estaban esperando una visita, así que nada más entrar, comenta: “Se echaron sobre mi hermana y sobre mí, a mi hermana le taparon la boca, le ataron las manos y luego a mí también... después entraron donde teníamos el dinero, lo cogieron y se marcharon... tardaron poco enseguida encontraron el dinero”, aseguró y explicó que cuando se fueron las mujeres dieron aviso a unos familiares que rápidamente alertaron a su vez a los servicios de emergencia.

“Nunca pensé que una cosa así podría pasar, estamos en pleno centro”, lamentaba la mujer, pese a lo que asegura que tanto ella como su hermana se encuentran bien

Faltaban unos minutos para las seis de la tarde y a partir de ese momento la calle se llenó de patrullas policiales. Casi de inmediato la Policía Nacional, que se ha hecho cargo del caso, estableció un operativo de búsqueda de los asaltantes: dos hombres y al parecer ambos de nacionalidad española.