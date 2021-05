Un pedófilo de Ciudad Rodrigo no irá a prisión a cambio de ser reeducado sexualmente

M.H.L., el acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años con la que tenía parentesco en el mes de abril de 2019, ha aceptado asistir a un curso de reeducación sexual a cambio de no cumplir la condena de prisión impuesta tras reconocerse autor del delito. La suspensión de la pena de prisión está además condicionada a que no delinca durante el tiempo de condena y a que abone una indemnización a la afectada por importe de 3.000 euros. La sentencia, con la que se ha mostrado conforme el acusado, contempla además el pago de las costas y una pena de alejamiento con respecto a la afectada de manera que el varón no podrá acercarse a ella a una distancia inferior a 500 metros -lo que no parece complicado dado que uno de ellos reside actualmente fuera de la provincia-.

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió este lunes el acuerdo entre el fiscal -que desde el principio solicitaba dos años de prisión, alejamiento y una indemnización de 1.000 euros-, la acusación particular -que elevaba su petición a seis años de prisión y a 5.000 euros de indemnización- y la defensa -que pedía la absolución-.

Finalmente y momentos antes de la celebración del juicio, las partes han alcanzado un acuerdo evitando así un mal resultado: en el caso de las acusaciones la absolución y en el de la defensa los seis años de prisión que solicitaba la acusación particular en representación de la madre de la menor.

De este modo, tras reconocerse autor de los hechos y la condena acordada, las partes suscribieron el acuerdo ante el tribunal, informando asimismo favorablemente respecto a la sustitución del ingreso en prisión del acusado por su asistencia al citado curso.

Este tipo de cursos consisten básicamente en programas de educación sexual específicamente diseñados para la reeducación y reinserción social de delincuentes sexuales.

Tal y como a finales de abril adelantó LA GACETA, en su escrito de calificación provisional el fiscal relataba que los hechos tuvieron lugar entre el 19 y el 21 de abril de 2019, en un domicilio familiar de Ciudad Rodrigo.

El acusado y la menor, con la que tenía una relación de parentesco, se encontraban en la misma vivienda, en la que el primero se habría dirigido en varias ocasiones a la chica con expresiones del tipo: “Eres muy guapa” o “tu novio debe estar muy contento”. Además, en una ocasión llegó a darle un azote en el trasero.

El 21 de mayo, después de comer, cuando la menor salía de la cocina, el acusado la atrajo hacía sí y la agarró por la zona de la vagina.

Para el fiscal , estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual tipificado en el artículo 183.1: “El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 2 a 6 años”.

Conforme a ello y dadas las circunstancias, el fiscal solicitaba en su escrito de calificación que se le impusiera la pena mínima para el tipo delictivo: dos años de prisión.