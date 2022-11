Un indigente desterrado de Salamanca acepta 3 condenas por violencia machista en un día

Fue condenado en junio de 2010 por apuñalar en el cuello a un indigente durante una violenta reyerta en la plaza de Anaya y en enero de 2022 por dejar sin bazo a otro mendigo en la plaza de Julián Sánchez ‘el Charro’. R.F.V., el indigente británico de 57 años de edad apodado como ‘el motero’ o ‘Richard’, volvió a ser condenado este jueves en los tres casos que habían sido señalados contra él en el mismo día por el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca. Los tres por violencia de género y todos ellos contra la misma mujer, respecto a la que ha tenido múltiples órdenes de alejamiento llegando a haber sido desterrado de Salamanca. El indigente se ha conformado con las penas acordadas por las partes: nueve meses de prisión en el primer caso por un delito de malos tratos y seis meses de prisión en los otros dos por quebrantamiento de las órdenes de alejamiento dictadas contra él.

Fuentes del caso infoman a LA GACETA que en el primero de ellos R.F.V. ha aceptado una condena de nueve meses de prisión por un delito de malos tratos como consecuencia de los hechos ocurridos el pasado 5 de agosto a mediodía.

Sobre las 15.00 horas, varios viandantes comunicaron a la Policía Nacional que un varón estaba golpeando a una mujer a la altura del número 91 del paseo del Rollo. A la llegada de una patrulla policial, los alertantes indicaron a los agentes que ambos se habían marchado ya del lugar y que mientras caminaban el varón seguía pegando a la mujer. Durante una inspección por la zona para localizarles, los agentes tuvieron conocimiento de que vivían acampados en un descampado próximo, concretamente en la calle Filipinas y que él había tenido órdenes de alejamiento respecto a la mujer.

A su llegada, los agentes escucharon gritos y expresiones por parte del varón del tipo: “Como me denuncies voy a prisión, ni se te ocurra... estás loca”, al tiempo que observaron cómo le lanzaba objetos a la cabeza, siempre en un tono agresivo y amenazante.

Al girarse y darse cuenta de la presencia policial, volvió a espetarle: “No me denuncies, no me denuncies que me llevan preso”. Los agentes procedieron entonces a separarllos y uno de ellos se entrevistó con la mujer, de 33 años y que presentaba heridas en la cara y sangre en la boca y un ojo, que reconoció que el varón le había pegado, pero le pidió que no se lo llevasen, que no se quería quedar sola, le dijo.

Por su parte, el varón negó al otro policía haberla agredido, asegurando que había sido ella la que le había pegado y él únicamente se había defendido, manifestaciones que hizo mientras continuaba pidiendo a la mujer que no le denunciara.

Como consecuencia de todo ello, señalan las fuentes, los agentes se llevaron a R.F.V. detenido como presunto autor de un delito de malos tratos . Cuando los agentes lo introdujeron en el vehículo policial, no mostraba ningún signo visible de heridas o lesiones por lo ocurrido, sin embargo al bajar del mismo los agentes observaron cómo sangraba por la frente, manifestando él mismo: “Esto es lo que ella me ha hecho al pegarme”, tras lo que negó haberse autolesionado cuando era obvio lo contrario.

