Un incendio devora la antigua residencia San Juan de Dios en Ciudad Jardín

Los bomberos del parque municipal de Salamanca han tenido que trabajar durante dos horas en un incendio declarado en la madrugada de este lunes en la antigua residencia universitaria San Juan de Dios del barrio de Ciudad Jardín. El fuego se declaró alrededor de las 23:00 horas del domingo y por el momento se desconocen las causas, aunque no se descarta que pudiera ser intencionado. No se han producido ni heridos ni intoxicados ya que en el momento del incendio no había ninguna persona en su interior.

Las labores de extinción se han complicado ya que se trata de un inmueble muy grande. En ellas participaron doce efectivos con dos bombas y un vehículo de altura. El fuego se originó en la segunda planta y llenó de humo la tercera, por lo que el trabajo de ventilación fue arduo. Esta antigua residencia ya sufrió otro incendio de menores dimensiones este pasado verano en la primera planta. Se trata de un inmueble que es frecuentado por okupas. La presencia de colchones y mobiliario variado ha hecho que las llamas se extendieran con más facilidad.