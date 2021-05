Un incendio de origen eléctrico provoca daños en una vivienda del barrio La Vega

Policías y Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca tuvieron que intervenir al mediodía de este sábado en el barrio La Vega de la capital a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda que dejó daños materiales pero por suerte no heridos.

Según fuentes municipales, las llamas se desataron pasadas las 13.30 horas en una vivienda de dos alturas ubicada en el número 7 de la avenida Carlos I, justo enfrente a la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca. Al parecer el fuego, de origen eléctrico, afectó al colchón de una de las habitaciones ubicadas en la planta baja y generó una importante humareda.

Sin embargo las llamas no salieron de dicho espacio y afortunadamente en el momento en el que se declararon el propietario del inmueble no se encontraba en la casa, por lo que tampoco hubo que lamentar heridos. De hecho, pese a que el servicio de emergencias del 112 de Castilla y León tuvo conocimiento de los hechos, no fue necesaria la intervención en el lugar de los sanitarios del Sacyl.

Pese al susto, los efectivos lograron rápidamente hacerse con el control de la situación y tan solo media hora después el fuego había sido extinguido.