Un hombre se quema a lo bonzo frente al Consulado de Marruecos en Madrid

Un hombre de 41 años se encuentra en estado grave tras haberse quemado a lo bonzo este martes frente al Consulado del Reino de Marruecos en Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal y de Emergencias Madrid.

Los hechos han ocurrido entre las 12.00 y las 12.30 horas de este martes, cuando este hombre, de origen marroquí, se ha prendido fuego frente al Consulado marroquí, ubicado en la calle Leizarán de la capital de España, perpendicular a la conocida calle Serrano.

Miembros del SAMUR-Protección Civil han atendido a esta persona, a la que han trasladado posteriormente al Hospital de La Paz con quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.

Según han trasladado fuentes diplomáticas marroquíes, el hombre no tenía cita y no llegó a entrar en el consulado, además de asegurar que no tienen constancia de los motivos del acto.