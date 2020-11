Un coche se echa a arder de madrugada en Pizarrales

Un vehículo que se encontraba aparcado en la calle Juan Miguel del salmantino barrio de Pizarrales se ha echado a arder en la madrugada de este miércoles por motivos que se desconocen. Según ha informado el servicio de emergencias 112, el aviso tuvo lugar a las 00:05 horas. Hasta el lugar se desplazó una dotación de los bomberos de Salamanca que apagaron el fuego de inmediato. El incendio se originó en el motor del vehículo, un Opel Corsa, y dejó prácticamente calcinada toda su estructura. Aunque por el momento no se tienen claras cuáles han sido las causas del suceso, todo apunta a un fallo técnico puesto que no se trataba de un vehículo robado. Afortunadamente las llamas no afectaron a los turismos que estaban aparcados a su alrededor.