Un coche circula en dirección contraria en la A-62

Un vehículo que circulaba en dirección contraria por la autovía A-62, alarmó en la tarde de este viernes a numerosos conductores, tras cruzárselo a su paso al menos por el término de Galindo y Perahuy. Alertados de los hechos, los agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil montaron rápidamente un dispositivo y patrullas y motos del instituto armado trataban de interceptarlo hacia las 20.30 horas.

Al parecer no se trataba de un kamikaze sino más bien de un despiste, dado que el infractor circulaba despacio e iba dando en todo momento las largas para avisar de su presencia al resto de conductores en un momento en que numerosos vehículos, camiones entre ellos, circulaban por la concurrida autovía.

Según ha informado un testigo presencial a LA GACETA, se trata de un turismo, modelo Renault Laguna y de color gris. Este conductor se lo cruzó a la altura del kilómetro 254 de la A-62, en Galindo y Perahuy.

“Iba en dirección Portugal pero sentido Salamanca y venía dando las largas”, ha manifestado el conductor. “Me asusté muchísimo porque justo en ese momento yo me encontraba adelantando a un camión y me quedé sin espacio, sin hueco suficiente, así que lo único que pude hacer fue pegarme al camión para esquivarlo”, explicó.

“Nunca antes había vivido una situación semejante. Mi cabeza no lo asimilaba, no me parecía que estaba en mi carril hasta que lo tuve prácticamente encima y menos mal que pude reaccionar”, añadió.