Un ciudadano chino ‘le roba’ el coche y comienza a dar acelerones en frente de la Policía Local de Salamanca

Un ciudadano chino acabó detenido este jueves de madrugada tras una alocada noche en la que primero se subió a un vehículo ajeno y comenzó a dar acelerones hasta que el propietario le llamó la atención y dos horas después llegar a forcejear con un policía local al que quitó la mascarilla, según ha podido saber LA GACETA. El detenido permanece en la mañana de este jueves en los calabozos de la Policía Nacional tras haber sido arrestado por un delito de atentado a los agentes de la autoridad, a la espera de declarar ante la Policía y ser puesto después a disposición del Juzgado de Guardia.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada de este jueves, cuando un hombre se acercó a las dependencias de la Policía Local para denunciar que mientras se apeaba un momento de su vehículo, en la calle Río Cea, otro varón se había subido al mismo y acto seguido se había puesto a dar acelerones.

Al percatarse, el denunciante, junto con un compañero de trabajo, llamó la atención al individuo, un ciudadano chino que al parecer iba muy afectado por el consumo de alcohol u otras sustancias. En ese momento, el extraño se bajó del vehículo aunque permaneció en las inmediaciones.

Durante la intervención de los agentes, porque además de lo que acababa de ocurrir estaba incumpliendo el toque de queda, la Policía Local le cacheó y no halló en su poder documentación alguna, tan solo dinero en efectivo y tenía sangre en los nudillos de ambas manos.

Al no portar documentación y negar a identificarse, los agentes dieron traslado de los hechos a la Policía Nacional, que señalaron haber intervenido alrededor de dos horas antes en la calle Río Carrión -muy cercana a la anterior- por incumplir el toque de queda. En ese momento, señalaron los agentes, no portaba dinero y no tenía heridas en las manos.

Al preguntarle por la procedencia del dinero, el varón se puso agresivo y comenzó a agredir a los agentes, a uno de los cuales llegó a quitar la mascarilla. Tras ello, el varón fue arrestado y trasladado a los calabozos, donde pasó el resto de la noche y continúa en la mañana de este jueves.