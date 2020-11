Un año y medio de cárcel para un joven pillado en Garrido con seis papelinas de coca en el coche

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un año y seis meses de prisión y el pago de una multa por importe de 211 euros a un joven de 26 años que fue sorprendido con seis papelinas de cocaína listas para vender en su coche en un descampado de la avenida Alfonso IX de León.

De acuerdo con la sentencia, hacha pública en las últimas horas, el condenado, J.F.S.M., de nacionalidad española aunque nacido en Colombia, no ingresará en prisión al haberle sido concedida la suspensión de la pena -carece de antecedentes penales y la pena no llega a los dos años-, acuerdo condicionado a que no vuelva a delinquir en los próximos dos años y a que continúe con el tratamiento de deshabituación de las drogas.

Tal y como reconoció el propio acusado, que aceptó la pena tras el acuerdo alcanzado entre las partes, los hechos tuvieron lugar el 12 de abril de 2019.

Hacía las 00.05 horas, señala la sentencia en los hechos probados, J.F.S.M. fue encontrado por agentes de la Policía Nacional en su coche, marca Fiat Stilo, y en el reposabrazos llevaba una bolsa de plástico con seis envoltorios.

Los mismos, que estaban perfectamente cerrados con precinto verde y preparados para la venta, contenían un total de 2,36 gramos de una sustancia que, tras ser analizada, resultó ser cocaína con un valor en venta en el mercado ilícito por gramos de 211,34 euros.

Los agentes encontraron además en poder del acusado dinero en efectivo por un importe total de 295 € euros procedentes del tráfico de estupefacientes y cuatro teléfonos móviles.

El acusado, en el momento de la comisión de los hechos, sufría adicción al consumo de drogas tóxicas que reducían su capacidad de entender y de querer.