Un año del suceso que conmocionó Salamanca: el principio y fin de ‘El Kepa’

Tras la autopsia, su sepelio se celebró el lunes este lunes 18 de noviembre a las 17.30 horas y, aunque no asistió nadie de su familia, estuvieron presentes seis amigos para acompañarle en su último adiós, según confirmó su padre a LA GACETA.

‘El Kepa’ perdió la vida a un kilómetro del pueblo cacereño Villar de Plasencia y debido a que su familia no reclamó el cuerpo en un primer momento, un juez obligó al ayuntamiento de este pequeño municipio a abonar el coste del funeral: 1.400 euros. Sin embargo, a pesar de su escasa pensión y de los percances de la vida, su abuela María, a sus 84 años y vecina de San José, logró con esfuerzo reunir el dinero, un gesto que agredecieron los vecinos de pueblo y su alcaldesa. “Mi nieto no era malo, fue un niño desgraciado que desde pequeño le enseñaron a robar, era todo lo que sabía el pobrecito (...). Vivió mal y acabó mal”, manifestó la octogenaria a este diario. “Le quería con toda mi alma y Dios bendito me lo ha quitado”.