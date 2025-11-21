Trasladado al Hospital un motorista tras colisionar contra un coche en la carretera de Ledesma La llamada informando del accidente ha tenido lugar a la 1:44 horas de este viernes

Un motorista de 31 años ha resultado herido tras colisionar contra un turismo en la carretrera de Ledesma la madrugada de este viernes, tal y como informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada alertando del accidente se produjo a la 1:44 horas y desde la sala de operaciones se dio aviso a la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Sacyl, desde donde movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Una vez allí, el personal sanitario atiende al varón y lo traslada posteriormente al Hospital Universitario de Salamanca.

Además, este viernes por la mañana, a las 8:18 horas, se ha notificado otro accidente, en este caso, en Navahonda, donde una mujer ha resultado herida tras haber sido atropellada por un patinete eléctrico.