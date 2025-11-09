Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes del poste de tensión eléctrica contra el que colisionó el vehículo en el accidente mortal, horas después y ya reparado.

Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI

El suceso ocurrió sobre las 4:50 horas del sábado en la calle Calzada de Medina, 81 | En el siniestro murió una joven de 22 años y otras dos heridas graves continúan ingresadas en el Hospital

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El grave accidente ocurrido durante la madrugada del sábado en la calle Calzada de Medina, que se saldó con la trágica muerte de una joven de 22 años —la conductora del vehículo,— provocó asimismo daños en una línea eléctrica de media tensión. Técnicos de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, repararon el poste afectado tras largas horas de trabajo que se prolongaron hasta pasadas las 22:00.

Fuentes oficiales de la compañía han confirmado a LA GACETA que fue necesario interrumpir brevemente el suministro eléctrico a los vecinos de la zona para realizar las reparaciones: «Los clientes del entorno estuvieron sin suministro apenas un minuto antes y otro después, lo justo para dejar sin tensión la línea y devolver el servicio una vez reparada». El operativo permitió restablecer la normalidad sin que los vecinos notaran apenas cortes de luz, pese a la complejidad de los daños sufridos en el poste y el cableado.

Tal y como ha venido informado este medio, el siniestro se produjo sobre las 4:50 horas del sábado, cuando el turismo—un Mercedes Clase C de color gris— en el que viajaban tres amigas se salió de la vía y colisionó frontalmente contra el apoyo de tensión eléctrica a la altura del número 81 de la calle, entre los barrios de Garrido y Puente Ladrillo. Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, Policía Nacional, los Bomberos de Salamanca para excarcelar a las jóvenes atrapadas en el vehículo y personal sanitario del Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

La conductora, identificada como Thalía G.O., falleció en el acto. Las otras dos ocupantes, de 19 y 25 años, sufrieron heridas graves y permanecen ingresadas en la UCI en el Hospital de Salamanca, donde continúan evolucionando dentro de la gravedad. La calle permaneció cortada durante varias horas hasta que los policías realizaron las distintas comprobaciones para elaborar el correspondiente atestado de tráfico y reconstruir el accidente. Mientras tanto, operarios municipales realizaron tareas de limpieza para retirar los restos del coche, así como los objetos del interior del vehículo esparcidos por la carretera. Por su parte, las labores de los técnicos de la compañía eléctrica se alargaron hasta la noche.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando
  5. 5 Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
  7. 7 Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez
  8. 8 La revolución contra la artrosis aterriza en Salamanca
  9. 9 Las siete vidas de las cárceles
  10. 10 La mayor huella de Franco resiste en los edificios del Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI

Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI