Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI El suceso ocurrió sobre las 4:50 horas del sábado en la calle Calzada de Medina, 81 | En el siniestro murió una joven de 22 años y otras dos heridas graves continúan ingresadas en el Hospital

El grave accidente ocurrido durante la madrugada del sábado en la calle Calzada de Medina, que se saldó con la trágica muerte de una joven de 22 años —la conductora del vehículo,— provocó asimismo daños en una línea eléctrica de media tensión. Técnicos de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, repararon el poste afectado tras largas horas de trabajo que se prolongaron hasta pasadas las 22:00.

Fuentes oficiales de la compañía han confirmado a LA GACETA que fue necesario interrumpir brevemente el suministro eléctrico a los vecinos de la zona para realizar las reparaciones: «Los clientes del entorno estuvieron sin suministro apenas un minuto antes y otro después, lo justo para dejar sin tensión la línea y devolver el servicio una vez reparada». El operativo permitió restablecer la normalidad sin que los vecinos notaran apenas cortes de luz, pese a la complejidad de los daños sufridos en el poste y el cableado.

Tal y como ha venido informado este medio, el siniestro se produjo sobre las 4:50 horas del sábado, cuando el turismo—un Mercedes Clase C de color gris— en el que viajaban tres amigas se salió de la vía y colisionó frontalmente contra el apoyo de tensión eléctrica a la altura del número 81 de la calle, entre los barrios de Garrido y Puente Ladrillo. Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, Policía Nacional, los Bomberos de Salamanca para excarcelar a las jóvenes atrapadas en el vehículo y personal sanitario del Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

La conductora, identificada como Thalía G.O., falleció en el acto. Las otras dos ocupantes, de 19 y 25 años, sufrieron heridas graves y permanecen ingresadas en la UCI en el Hospital de Salamanca, donde continúan evolucionando dentro de la gravedad. La calle permaneció cortada durante varias horas hasta que los policías realizaron las distintas comprobaciones para elaborar el correspondiente atestado de tráfico y reconstruir el accidente. Mientras tanto, operarios municipales realizaron tareas de limpieza para retirar los restos del coche, así como los objetos del interior del vehículo esparcidos por la carretera. Por su parte, las labores de los técnicos de la compañía eléctrica se alargaron hasta la noche.