Susto tras el incendio de una vivienda en Galindo y Perahuy

La Guardia Civil y los Bomberos se han desplazado a la urbanización Campo Charro tras un aviso recibido a las 19:05 horas de este sábado. No hubo que lamentar ningún herido

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:57

Un incendio declarado en la tarde de este sábado en una vivienda de Galindo y Perahuy ha movilizado a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación, quienes se han desplazado desde el parque de Villares de la Reina.

Según ha informado el 112, la alarma tuvo lugar a las 19:05 horas por el incendio de una vivienda unifamiliar en la Calle Camelias, en la urbanización Campo Charro. No hay que lamentar ningún herido después de que los tres inquilinos hayan conseguido salir del domicilio.

