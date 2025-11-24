Suspendido el juicio por el fraude en industria a falta de unas periciales caligráficas La Audiencia había señalado cinco días para su celebración. Una funcionaria de la Junta y su hermano están acusados

M. C. SALAMANCA Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:11 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Salamanca ha suspendido el juicio previsto para la primera semana de diciembre contra una funcionaria de la Junta de Castilla y León y su hermano, acusados de un presunto fraude en el ámbito de la seguridad industrial.

El tribunal había señalado cinco días, del 1 al 5 de diciembre, para su celebración, pero la falta de unas periciales caligráficas solicitadas ha vuelto a demorar el juicio.

El pasado mes de mayo, el tribunal acogió una audiencia preliminar, en la que, entre otras cosas, se plantearon por parte de la defensa varias cuestiones de nulidad.

Pese a ello, el caso ha seguido adelante aunque ahora sin fecha de juicio.

Los dos acusados están se sentarán en el banquillo por delitos de falsedad documental y prevaricación; él, además, de un delito continuado de estafa. Delitos por los que la Fiscalía les pide penas de prisión e inhabilitación.