Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía
El suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 26 de octubre 2025, 11:02
Comenta
Un accidente en la Gran Vía ha protagonizado la madrugada de este domingo. Según fuentes municipales, a las 5:10 horas se registró el siniestro, que ocasionó daños materiales en la vía pública, concretamente en un bordillo.
Tras la intervención policial, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, al arrojar el conductor implicado una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado. No constaron heridos.