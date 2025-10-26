Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vehículo de la Policía Local en la Gran Vía en una imagen de archivo. LAYA

Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía

El suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:02

Un accidente en la Gran Vía ha protagonizado la madrugada de este domingo. Según fuentes municipales, a las 5:10 horas se registró el siniestro, que ocasionó daños materiales en la vía pública, concretamente en un bordillo.

Tras la intervención policial, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, al arrojar el conductor implicado una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado. No constaron heridos.

