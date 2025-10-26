Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía El suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo

Vehículo de la Policía Local en la Gran Vía en una imagen de archivo.

La Gaceta Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Un accidente en la Gran Vía ha protagonizado la madrugada de este domingo. Según fuentes municipales, a las 5:10 horas se registró el siniestro, que ocasionó daños materiales en la vía pública, concretamente en un bordillo.

Tras la intervención policial, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, al arrojar el conductor implicado una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado. No constaron heridos.

