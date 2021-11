Se niega a ‘soplar’ tras recorrer 12 km de la A-62 en sentido contrario

Dos conductores fueron pillados este domingo circulando en sentido contrario por autovías de la provincia de Salamanca. En el primer caso, el de un conductor de 67 años pillado en la A-50, pudo deberse a una confusión motivada por la densa niebla, como él mismo manifestó. En el segundo, el de un varón de 43 años pillado en la A-62, no solo presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, sino que además cuando los agentes fueron a realizarle las pruebas de alcoholemia, este se negó a ello.

En el primero de los sucesos, que tuvo lugar sobre las 10.15 horas del domingo, los agentes de la Guardia Civil interceptaron al varón de 67 años, tras circular con su vehículo BMW durante 14,5 kilómetros en dirección contraria por la autovía A-50 (Ávila- Salamanca), en concreto entre los kilómetros 69 y 83,5, entrada de Villar de Gallimazo hasta Ventoda del Río Almar, en Encinas de Abajo. Según él mismo manifestó, la infracción se había debido a una confusión causada por la densa niebla.

Fuentes del caso informan a LA GACETA de que este no fue el único conductor pillado este domingo circulando en sentido contrario por una autovía de la provincia. Horas antes, a las 01.15 horas, los agentes descubrieron a otro varón, de 43 años, tras recorrer 12 kilómetros de la A-62 (Burgos-Portugal). En su caso, sin embargo, no solo no dio explicaciones, sino que por su parte no hubo al parecer ninguna intención de colaborar con los agentes y cuando pretendieron que se sometiera a las pruebas de alcohol -al mostrar síntomas evidentes de encontrarse bajo su influencia- directamente se negó.

Concretamente, señalan las fuentes, los agentes investigan al varón por circular en sentido contrario una distancia aproximada de 12 kilómetros, entre el kilómetro 244 y el 256, de la autovía A-62, por la calzada sentido Burgos pero en dirección Portugal, entre los términos de Salamanca y Barbadillo.

Detectada la infracción, el conductor pudo ser interceptado finalmente a las 02.00 horas a la altura del kilómetro 266,850 de la carretera N-620, en Robliza de Cojos. Los agentes procedieron entonces a la detención del vehículo, un Audi A4, y observaron que su conductor mostraba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Además, señalan las fuentes, el conductor se negó a someterse a las pruebas de detección alcohólica, por lo cual se le investigan por tres presuntos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir de forma temararia, otro por su negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.