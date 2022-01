Se enfrenta a 8 años de cárcel por partir la mandíbula a un joven y el pómulo a otro

Ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2021. Tres jóvenes se encontraban caminando por la plaza de la Fuente cuando se dieron cuenta que otro grupo les seguía. Se detuvieron y en ese momento, uno de los que supuestamente seguía sus pasos, por motivos que no están claros, le propinó un fuerte puñetazo en la cara a dos de ellos: a uno le partió la mandíbula y al otro el hueso malar del pómulo, lo que le puso en riesgo de perder incluso la visión de un ojo, algo que afortunadamente no ha ocurrido. La próxima semana el presunto autor tendrá que rendir cuentas ante la titular del Juzgado de Instrucción número Uno. Se enfrenta a ocho años de prisión.

El juicio ha sido señalado para el próximo lunes y la fiscal solicita para el acusado, de iniciales S.G.G., cuatro años de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones que le atribuye. Sin embargo, no estará solo en el banquillo. Junto a él estará otra joven, una mujer llamada E.D.V. que presuntamente dio diversos empujones a uno de los heridos y que se enfrenta a una multa de 720 euros por un delito leve de maltrato.

Tal y como se recoge en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA GACETA, eran aproximadamente las 02.45 horas de la madrugada cuando se produjo la agresión. Según la investigación, S.G.G. le pegó un fuerte puñetazo en la cara a uno de los chicos, lo que le hizo caer rotundo al suelo y golpearse con el bordillo. Cuando intentó levantarse, recibió otro duro golpe en el rostro, lo que le ocasionó doble fractura mandibular. Acto seguido S.G.G. le propinó un puño en el ojo a la otra víctima, causándole al joven una fractura en el hueso malar, ubicado en ambos lados de la cara y que forma la mejilla y una parte de la cavidad del ojo. Por su parte la acusada, dice el escrito del Ministerio Fiscal, empujó en repetidas ocasiones a uno de los heridos. Ambos heridos acabaron con lesiones graves y tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Tal y como publicó este diario en el momento de los hechos, aunque el principal acusado fue identificado en las inmediaciones del paseo de Carmelitas la noche del suceso, no fue hasta dos semanas después cuando fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde según fuentes del caso no quiso colaborar con los agentes y se acogió a su derecho a no declarar.

Sin embargo, en el momento en el que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Cuatro, aquel día de guardia, el joven sí quiso dar su versión de lo ocurrido. Dijo que él no había sido, que no vio absolutamente nada y que él únicamente estaba defendiendo a su novia, una de las chicas que formaban parte de su grupo. Pese a ello, uno de los chicos atacados le reconoció y el juez, con las correspondientes pruebas, ordenó su inmediata entrada en prisión provisional. Desde entonces está en la cárcel.