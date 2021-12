Se busca al presunto líder de una red de proxenetas: irá directo a prisión

Mañana ajetreada la que se vivió este pasado lunes en la Audiencia Provincial de Salamanca. El presunto líder de una red de proxenetas que debía sentarse a primera hora de la mañana en el banquillo de los acusados, enfrentándose así a los 25 años y medio de cárcel que solicita para él el Ministerio Fiscal, no lo hizo y tras un sinfín de gestiones el juez ordenó su busca y captura con ingreso en prisión provisional.

La vista por estos hechos había sido señalada para las 09.30 horas como resultado de la ‘Operación Asistentes’, que en el verano de 2018 se zanjó con seis detenidos, entre ellos el principal líder de la red L.M.C., el único contra el que se sigue este procedimiento, así como con la liberación de trece mujeres que según la Guardia Civil eran explotadas sexualmente. Sin embargo, el acusado no acudió a la cita de este lunes, asegurando que había tenido un contacto directo con una persona que había dado positivo en covid, por lo que decía estar confinado en casa. Al juez dicha argumentación no le convenció y fue entonces cuando ordenó a la Policía Nacional acudir a su domicilio, una gestión que se alargó al no ser localizado.

A partir de ese momento, alrededor de las 12.30 horas el alto tribunal ordenaba su busca y captura con ingreso en prisión provisional. De hecho, a las 09.30 horas de este martes estaba previsto que tuviese lugar en la Audiencia Provincial la segunda sesión de la vista, que se ha tenido que suspender debido a que no se ha localizado al acusado.