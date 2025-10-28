Salamanca, afectada por robos en vehículos de cazadores Además de la provincia también se han visto afectados en Zamora y Valladolid

La Gaceta / Agencias Martes, 28 de octubre 2025, 21:54

Cazadores que aparcaron sus vehículos en zonas de campo en las provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca han sufrido numerosos robos en el interior de sus coches, según ha avanzado la agencia EFE.

Desde la Subdelegación del Gobierno a través de Ángel Blanco, han precisado que en la provincia de Zamora los robos se han localizado en una docena de localidades de las comarcas Tierra del Pan, Tierra de Campos y en la comarca de Toro, en la que se han detectado hasta 20 robos.

Los hurtos se hacían a través de un mismo método: la fractura de alguna de las ventanillas de los vehículos para acceder al interior en busca de objetos de valor. No obstante, en la mayor parte de los casos los delincuentes no se llegaron a llevar objetos de valor, aunque en uno se llevaron un teléfono móvil y en otros documentación.

A ello se ha sumado el robo de cuatro galgos de caza, según ha precisado el subdelegado del Gobierno, que ha anunciado que se incrementarán los controles preventivos para evitar nuevos hechos delictivos de este tipo.

Ángel Blanco ha instado a todos los afectados a que presenten las denuncias correspondientes ante la Guardia Civil.