Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un vehículo con los cristales rotos en Salamanca. ALMEIDA

Salamanca, afectada por robos en vehículos de cazadores

Además de la provincia también se han visto afectados en Zamora y Valladolid

La Gaceta / Agencias

Martes, 28 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Cazadores que aparcaron sus vehículos en zonas de campo en las provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca han sufrido numerosos robos en el interior de sus coches, según ha avanzado la agencia EFE.

Desde la Subdelegación del Gobierno a través de Ángel Blanco, han precisado que en la provincia de Zamora los robos se han localizado en una docena de localidades de las comarcas Tierra del Pan, Tierra de Campos y en la comarca de Toro, en la que se han detectado hasta 20 robos.

Los hurtos se hacían a través de un mismo método: la fractura de alguna de las ventanillas de los vehículos para acceder al interior en busca de objetos de valor. No obstante, en la mayor parte de los casos los delincuentes no se llegaron a llevar objetos de valor, aunque en uno se llevaron un teléfono móvil y en otros documentación.

A ello se ha sumado el robo de cuatro galgos de caza, según ha precisado el subdelegado del Gobierno, que ha anunciado que se incrementarán los controles preventivos para evitar nuevos hechos delictivos de este tipo.

Ángel Blanco ha instado a todos los afectados a que presenten las denuncias correspondientes ante la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada
  3. 3 El curioso caso del pueblo de Salamanca con cuatro ediles del PSOE y un alcalde del PP
  4. 4 Confirmado por el BOE: estos son los tres puentes que trae el calendario laboral para 2026
  5. 5 Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo
  6. 6 Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital
  7. 7 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Noviembre lluvioso...»
  8. 8 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  9. 9 «Nos han engañado muchas veces»
  10. 10 Detenidas dos mujeres en Salamanca y en Valladolid especializadas en hurtos mediante el modus operandi amoroso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca, afectada por robos en vehículos de cazadores

Salamanca, afectada por robos en vehículos de cazadores